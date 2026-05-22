Impactante choque en el barrio Alberdi: un auto terminó montado sobre otro vehículo estacionado

El accidente ocurrió en calle Bolivia, entre Perú y La Plata. A pesar de la espectacularidad de la escena y los importantes daños materiales, no se registraron personas heridas.

Hoy 21:41

Un siniestro vial de importantes proporciones se registró en las últimas horas en el barrio Alberdi, donde dos automóviles protagonizaron un choque que dejó como saldo cuantiosos daños materiales y una imagen tan inusual como impactante.

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El hecho se produjo sobre calle Bolivia, entre Perú y La Plata, cuando por motivos que aún son investigados uno de los vehículos terminó impactando contra otro rodado que se encontraba estacionado.

A raíz de la violencia del choque, el automóvil que circulaba por el lugar quedó elevado sobre la parte trasera del otro vehículo, generando sorpresa entre los vecinos de la zona, quienes rápidamente se acercaron para observar lo sucedido y alertaron a las autoridades.

Minutos después arribó personal policial, que trabajó en el lugar realizando las actuaciones correspondientes y colaborando con el ordenamiento del tránsito mientras se llevaban adelante las tareas para determinar las circunstancias del accidente.

Pese a los severos daños ocasionados en ambos vehículos, no se registraron personas lesionadas, según trascendió de fuentes vinculadas al procedimiento.

Las actuaciones continúan con el objetivo de establecer cómo se produjo el siniestro que, por sus características, no pasó desapercibido en el barrio.