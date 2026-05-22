Detuvieron al jefe de Migraciones de Rawson en una causa por presunto lavado y fraude fiscal

En un operativo de alto impacto realizado en las ciudades de Rawson y Trelew, la Gendarmería Nacional Argentina detuvo a Carlos Ernesto Rinaldi, jefe de la delegación de Migraciones en Rawson y dirigente vinculado al armado político de La Libertad Avanza en Chubut.

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El procedimiento incluyó más de una docena de allanamientos simultáneos y se llevó adelante por orden del juez en lo Penal Económico de Buenos Aires, Pablo Yadarola, en el marco de una investigación por presunta malversación de fondos públicos, fraude fiscal y lavado de activos.

De acuerdo con la investigación judicial, el caso apunta a la existencia de un supuesto circuito financiero irregular con movimientos de dinero que no se condicen con la función pública del acusado. También se analizan posibles vínculos con un estudio contable y un empresario del sector pesquero de la región.

La causa se mantiene bajo secreto de sumario, mientras se peritan dispositivos electrónicos y documentación secuestrada durante los allanamientos para determinar el alcance de la maniobra investigada.

El operativo generó un fuerte impacto político en el oficialismo local, ya que Rinaldi tenía vínculo con el armado de La Libertad Avanza en la provincia.

En ese contexto, el diputado nacional César Treffinger salió a respaldar públicamente al espacio político y denunció en redes sociales que la detención responde a una supuesta “operación preelectoral”, en medio de la tensión generada por el avance de la causa.

Por el momento, la investigación continúa en curso y no se descarta que surjan nuevas imputaciones o ramificaciones vinculadas a posibles delitos de contrabando, fraude fiscal y operaciones cambiarias ilegales.

Las autoridades judiciales mantienen hermetismo sobre el expediente, a la espera del análisis del material secuestrado que podría ampliar el alcance de la investigación.