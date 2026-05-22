Andrea del Boca regresa a Gran Hermano con un impactante reingreso

Andrea del Boca realizó un regreso teatral a Gran Hermano Generación Dorada después de un accidente que la obligó a abandonar la competencia, sorprendiendo a todos los presentes.

Hoy 19:13

La actriz Andrea del Boca sorprendió a los espectadores y concursantes al volver a la casa más famosa del país, Gran Hermano Generación Dorada, durante la gala del miércoles.

Su reingreso fue posible gracias a un Golden Ticket entregado por la producción, y se produjo sin previa comunicación con el conductor Santiago del Moro, lo que aumentó la sorpresa del momento.

La aparición de Del Boca fue acompañada por la canción 'No me importa' de Lali Espósito, y su entrada fue marcada por un dramático despliegue visual al abrir un abanico negro de plumas, lo que provocó un estallido de emociones en la casa.

El primer abrazo de bienvenida fue para Yisela “Yipio” Pintos, quien había reingresado al programa gracias a los votos del público, mientras que Lola Tomaszeuski, otra de sus aliadas, también la recibió con afecto, generando un reencuentro emotivo muy comentado en redes sociales.

Antes de la llegada de Del Boca, la producción había otorgado un Golden Ticket a Brian Sarmiento, lo que ya había sorprendido a los concursantes, pero su ingreso fue eclipsado por la entrada de Andrea.

En su regreso, Del Boca también compartió detalles sobre su salud, tras haber abandonado el programa debido a una caída que le provocó una hemorragia y el riesgo de perder dientes. “Estoy bien. No tengo el alta todavía definitiva”, comentó, agradeciendo al equipo médico por su apoyo.

Finalmente, la gala también incluyó la presentación de nuevos participantes que se suman a la competencia, lo que promete mantener el interés del público en esta temporada de Gran Hermano.