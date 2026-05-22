Fuentes supervisó la obra del Parque Deportivo Municipal que sumará dos hectáreas para los vecinos

Es un espacio pensado para promover el deporte, la recreación y la integración de toda la comunidad.

Hoy 19:03

La intendente, Ing. Norma Fuentes, acompañada por el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, supervisó el avance de la construcción del nuevo Parque Deportivo Municipal, un espacio pensado para promover el deporte, la recreación y la integración de toda la comunidad.

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Ubicado frente al Parque Mama Antula, el predio de más de dos hectáreas contará con modernas instalaciones destinadas a una variedad de disciplinas deportivas, espacios recreativos y sectores de encuentro para vecinos y vecinas.

La jefa comunal destacó la importancia de esta obra para el desarrollo social y deportivo de la ciudad. “Seguimos impulsando hábitos saludables con un nuevo espacio verde en el que se agruparán canchas de básquet, fútbol y vóley, entendiendo que el deporte es un punto de encuentro para los jóvenes y las familias”, expresó durante el recorrido.

"Se trata de un nuevo pulmón en el que se promoverán actividades al aire libre, con infraestructura y mobiliario urbano pensados para que los ciudadanos puedan permanecer y disfrutar del lugar durante más tiempo", afirmó.

La Ing. Fuentes indicó que "se busca revalorizar un sector estratégico del Parque Aguirre, promoviendo su uso ordenado y sustentable, en un ámbito seguro, cómodo y rodeado de árboles y naturaleza".

El flamante predio contará con sanitarios, postas aeróbicas, sector de calistenia, bancos, cestos, merenderos, caminerías, alumbrado con tecnología LED y solar, juegos infantiles, pistas de salud, enrejado perimetral y estacionamiento, conservando los árboles existentes e incorporando nuevos ejemplares.

Al respecto, el vecino Ricardo Ibáñez del barrio Cáceres, reconoció al municipio por la creación de más espacios públicos de calidad, que permitan la práctica del deporte, la vida al aire libre y la recreación en familia.