Guyana se perfila como el nuevo Dubai de América del Sur

Guyana, históricamente un país de bajo crecimiento, experimenta un cambio radical impulsado por el descubrimiento de petróleo, posicionándose como un nuevo centro económico en América del Sur.

Hoy 19:01

Durante décadas, Guyana fue uno de los países menos visibles de Sudamérica. Su economía dependía de la agricultura y la minería, con bajo crecimiento y escasa inversión externa. Sin embargo, en menos de diez años, el país cambió por completo su rumbo, gracias a un recurso natural clave: el petróleo.

En la actualidad, Guyana registra algunas de las tasas de crecimiento más altas del mundo. Este fenómeno ha llevado a muchos analistas a comparar su proceso con el de Dubai, un territorio que utilizó sus recursos energéticos para transformarse en un centro económico regional. Aunque esta comparación no describe una realidad inmediata, sí refleja un potencial en construcción.

El giro en la economía guyanesa comenzó en 2015, cuando se confirmó un gran hallazgo de petróleo en aguas profundas frente a su costa. Las exploraciones se concentraron en el bloque Stabroek, una zona offshore que hasta entonces no había sido explotada, y que ahora se ha convertido en el epicentro de la actividad petrolera del país.

Con el paso de los años, se realizaron múltiples descubrimientos adicionales, estimándose que las reservas recuperables superan varios miles de millones de barriles de crudo ligero. Esta calidad de crudo reduce costos de refinación y mejora su valor en los mercados internacionales.

Guyana ha pasado de no producir petróleo a convertirse en un nuevo actor energético global en un tiempo sorprendentemente corto. La velocidad de su producción es notable, ya que el país logró llevar el petróleo a producción en plazos muy cortos, algo poco común en la industria offshore.

La extracción ha crecido de forma sostenida gracias a plataformas flotantes diseñadas para procesar grandes volúmenes en alta mar. Cada nuevo proyecto ha aumentado la capacidad diaria y ha reforzado la posición de Guyana como un exportador relevante en el sector energético.

Los efectos del petróleo se han reflejado de inmediato en los indicadores económicos. Guyana ha liderado los rankings globales de crecimiento del PIB durante varios años, con un aumento significativo en el ingreso per cápita y una reducción de la deuda pública. Este cambio ha modificado el perfil macroeconómico del país, convirtiéndolo en un actor estratégico en el Caribe y el norte de Sudamérica.