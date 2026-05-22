Exportaciones: Santiago del Estero creció por encima del promedio nacional y se destacó en el norte argentino

Un informe de la consultora Politikon Chaco revela que la provincia superó el alza general del país en ventas al exterior, con un crecimiento del 35,3% interanual impulsado por productos primarios agropecuarios.

Hoy 19:06

Santiago del Estero registró exportaciones por USD 215 millones durante el primer cuatrimestre de 2026, lo que representa un crecimiento del 35,3% respecto al mismo período del año anterior, según el informe "Origen Provincial de las Exportaciones" elaborado por la consultora Politikon Chaco en base a datos del INDEC.

El dato cobra especial relevancia al compararlo con el contexto nacional: las exportaciones argentinas crecieron un 21,5% en el mismo lapso, lo que ubica a Santiago del Estero 14 puntos porcentuales por encima del promedio del país, posicionándola entre las ocho provincias que superaron ese umbral a nivel nacional.

El campo, motor de las ventas al exterior

La estructura exportadora santiagueña muestra una clara base agropecuaria. Del total de USD 215 millones exportados, USD 194 millones correspondieron a Productos Primarios —con un alza del 37,1% interanual— y USD 21 millones a Manufacturas de Origen Agropecuario, que también crecieron un 22,1%. El sector primario explica así prácticamente la totalidad de las ventas externas de la provincia, reflejando el peso de la producción agrícola en la economía local.

En términos de volumen físico, la provincia despachó 761.312 toneladas al exterior, con un incremento del 29,5% interanual, consolidando su capacidad productiva exportable.

La región NOA, la de mayor dinamismo en el país

Santiago del Estero integra la región del NOA, que resultó ser la de mayor crecimiento exportador de todo el país en este período: un alza del 64,6% en dólares y del 24,7% en toneladas, muy por encima de todas las demás regiones geográficas. La región acumuló exportaciones por USD 1.926 millones, consolidándose como el polo de mayor expansión exportadora dentro del mapa productivo argentino.

Un desafío hacia adelante: diversificación y valor agregado

Si bien los números muestran una performance destacada, el informe también permite leer un desafío estructural: Santiago del Estero aún exporta casi exclusivamente productos sin industrializar. Las manufacturas de origen industrial registran participación prácticamente nula en la canasta exportadora provincial, lo que indica un amplio margen para el desarrollo de cadenas de valor que generen más empleo y mayor ingreso de divisas por tonelada producida.

En el ranking nacional de exportaciones per cápita, la provincia registró USD 204 por habitante, por debajo de la media nacional de USD 664, lo que también refleja el potencial de crecimiento si se avanza en la agregación de valor a la producción local.

Fuente: Consultora Politikon Chaco, "Origen Provincial de las Exportaciones – 1° cuatrimestre 2026", en base a datos del INDEC. Contacto: info@politikonchaco.com / www.politikonchaco.com