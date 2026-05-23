Clima en La Banda: un sábado soleado y temperaturas en ascenso

Los bandeños disfrutarán de un clima mayormente soleado en los próximos días, con temperaturas que irán en aumento. Se prevén jornadas agradables con cielos despejados.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, Santiago del Estero, los bandeños se encontrarán con un clima parcialmente nublado y temperaturas frescas. La temperatura actual es de 10.1 °C, pero la sensación térmica es de apenas 9.1 °C, lo que sugiere que la mañana será fresca.

Con una humedad del 76% y vientos provenientes del noreste a 7.9 km/h, el día promete ser agradable a medida que avance. La buena noticia es que el sol ya comienza a asomarse, lo que nos anticipa un clima más cálido para la tarde.

Para hoy, se espera un clima soleado con una máxima de 18.6 °C y una mínima de 6.6 °C, ideal para disfrutar al aire libre. Los bandeños podrán aprovechar el día para realizar actividades al aire libre con total tranquilidad.

El pronóstico para mañana, domingo 24 de mayo, también es favorable. Se esperan temperaturas entre 7.7 °C y 20.6 °C, manteniendo la tendencia de días soleados y agradables. La llegada de un clima primaveral parece consolidarse en la región.

Finalmente, el lunes 25 de mayo se prevé un clima soleado con temperaturas mínimas de 9.6 °C y máximas que alcanzarán los 21.5 °C. Sin duda, un inicio de semana perfecto para los bandeños que disfrutan del sol y el buen tiempo.