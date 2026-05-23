“Un menú creativo”, otra propuesta divertida del CCB para los más pequeños

El Centro Cultural del Bicentenario dictará este martes 26 y el jueves 28 de mayo, el Taller de arte “Un menú creativo”, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19 a 20.30 y en forma gratuita.
La propuesta diferente y divertida del CCB para esta semana contempla el diseño de una carta de restaurante inspirada en comidas típicas argentinas.
A través del collage, el dibujo y materiales reciclables, los niños crearán su propio menú ilustrado con platos tales como empanadas, locro o pastelitos, pero con un toque imaginativo y artístico.
Los participantes jugarán a ser chefs, diseñadores y artistas al mismo tiempo, combinando cultura, creatividad y juego en una experiencia única.
Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 horas, telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.