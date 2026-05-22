“Dejen de mentir, nunca fueron al espacio”: increparon a los astronautas de Artemis II en el Capitolio

El episodio ocurrió en los pasillos del Capitolio de Estados Unidos, donde un hombre acusó públicamente a la tripulación de la misión lunar de haber fingido el viaje espacial. El video se viralizó rápidamente en redes sociales.

Hoy 12:30

Un incómodo episodio protagonizado por los astronautas de la misión Artemis II se volvió viral en las últimas horas luego de que un hombre los increpara públicamente en el Capitolio de Estados Unidos y los acusara de fingir el viaje a la Luna.

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La escena ocurrió el pasado 12 de mayo, aunque las imágenes comenzaron a circular masivamente en redes sociales durante los últimos días.

En el video se observa cómo el hombre se acerca a los integrantes de la misión mientras caminaban por los pasillos del edificio y comienza a lanzar acusaciones contra ellos y contra la NASA.

“Dejen de mentir, dejen de actuar, nunca fueron al espacio. Veo a través de sus mentiras”, gritó el sujeto frente a los astronautas.

Los cuestionamientos estuvieron dirigidos a Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen, integrantes de la tripulación de Artemis II.

Pese a la situación, los astronautas optaron por no responder y continuaron caminando mientras el hombre seguía gritando detrás de ellos.

“La NASA es una farsa. Arrepiéntanse ante Dios”, insistió el individuo, quien además calificó a la misión como una “operación psicológica”.

El episodio generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde el video acumuló miles de reproducciones y comentarios divididos entre quienes repudiaron la agresión y quienes alimentaron teorías conspirativas vinculadas a los viajes espaciales.

El programa Artemis, impulsado por la NASA, tiene como objetivo regresar con astronautas a la Luna y sentar las bases para futuras misiones tripuladas hacia Marte.

En ese marco, Artemis II se convirtió en la primera misión tripulada del programa y realizó un vuelo de diez días alrededor de la Luna, incluyendo un sobrevuelo por la cara oculta del satélite natural.