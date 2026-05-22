Recuperaron una moto robada: estaba en el barrio 17 de Octubre

El hecho se registró el pasado 18 de mayo, cuando la damnificada advirtió que desconocidos habían robado su motocicleta, la cual se encontraba estacionada sobre la vereda de un gimnasio.

Hoy 13:08

Efectivos del Departamento Robo y Hurto Capital lograron recuperar una motocicleta que había sido sustraída días atrás en el barrio Gas del Estado. El rodado fue hallado oculto en una vivienda de la ciudad de La Banda, tras una investigación basada en el análisis de cámaras de seguridad.

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El hecho se registró el pasado 18 de mayo, en horas de la mañana, cuando la damnificada advirtió que desconocidos habían robado su motocicleta, la cual se encontraba estacionada sobre la vereda de un gimnasio ubicado en la intersección de avenida Colón Norte y Arnaldo Rivadavia.

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A partir de tareas investigativas y del relevamiento de registros fílmicos, los uniformados lograron establecer que el vehículo había sido trasladado hacia la ciudad de La Banda. Las averiguaciones condujeron a los efectivos hasta un domicilio del barrio 17 de Octubre, donde los investigadores se entrevistaron con una joven de 26 años, quien manifestó que un sujeto se había presentado durante la mañana y le pidió que resguardara el rodado en su vivienda, argumentando que presentaba desperfectos mecánicos y que regresaría más tarde para retirarlo. Al ser informada sobre la procedencia ilícita del vehículo, la mujer realizó la entrega voluntaria de una motocicleta Honda Wave 110 cc, de color blanco.

Por disposición del fiscal de turno de la Circunscripción Capital, se procedió al secuestro preventivo del motovehículo, el cual será restituido a su propietaria una vez que presente la documentación correspondiente que acredite su titularidad.