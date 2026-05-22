Todo fuera de la ley: usaba una moto robada para picadas ilegales

Al advertir la presencia policial, intentaron ocultar al rodado cargándolo rápidamente en una camioneta Citroën Berlingo de color blanco.

Hoy 13:16

Efectivos del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 5 recuperaron una motocicleta con pedido de secuestro vigente por un hecho de hurto, durante un procedimiento realizado sobre Ruta Provincial N° 21, donde varios jóvenes realizaban maniobras peligrosas y pruebas de velocidad.

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El procedimiento tuvo lugar durante la jornada del jueves, cuando personal de División Prevención efectuaba recorridos preventivos en inmediaciones de Ruta Provincial N° 21 y calle Mitre. En ese contexto, detectaron a un grupo de personas que circulaba a alta velocidad a bordo de motocicletas, realizando maniobras riesgosas sobre la vía pública.

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Al advertir la presencia policial, los sujetos intentaron ocultar uno de los rodados cargándolo rápidamente en una camioneta Citroën Berlingo de color blanco. Sin embargo, fueron interceptados y demorados en el lugar por efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 16, que acudieron en apoyo.

Durante la inspección del vehículo utilitario, los uniformados encontraron una motocicleta Honda CG Titán, preparada para competición y sin dominio colocado. Los involucrados, de entre 28 y 31 años, no pudieron justificar la procedencia del rodado ni presentar documentación alguna. Ante esta situación, se dio intervención al personal de Planta Verificadora, que estableció que el número de cuadro registraba un pedido de secuestro vigente por el delito de hurto, denunciado en la Comisaría Comunitaria N° 14.

La fiscal de turno dispuso el secuestro preventivo de la motocicleta y ordenó además labrar actas de infracción y la retención preventiva de la camioneta, debido a la falta total de documentación correspondiente a la identificación de la misma.