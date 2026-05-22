Elías Suárez destacó el trabajo articulado para la lucha contra el narcotráfico en el NOA

El mandatario santiagueño participó del Consejo Federal de Seguridad Interior en Tucumán y remarcó la importancia de una estrategia regional conjunta para fortalecer la prevención y el control del delito.

Hoy 13:11

El gobernador Elías Suárez participó este viernes en Tucumán de la sesión del Consejo Federal de Seguridad Interior, junto al gobernador anfitrión, Osvaldo Jaldo; sus pares de Salta, Gustavo Sáenz, y de Jujuy, Carlos Sadir, además de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Trabajamos de manera articulada entre las provincias del NOA y el Gobierno Nacional para fortalecer las políticas de prevención y seguridad, avanzando especialmente en estrategias regionales de lucha contra el narcotráfico y el control de vuelos clandestinos”, expresó el mandatario santiagueño.

En ese sentido, agregó: “Seguimos consolidando una agenda común que permita brindar más seguridad a todos los santiagueños y a la Región Norte de nuestro país”.