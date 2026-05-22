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Navone dio el golpe ante Ruud y jugará la final del ATP 250 de Ginebra

El argentino venció al noruego en sets corridos y buscará este sábado el segundo título ATP de su carrera.

Hoy 13:30
Mariano Navone

Mariano Navone dio uno de los grandes golpes del ATP 250 de Ginebra. El tenista argentino eliminó al noruego Casper Ruud y se clasificó a la final del certamen que se disputa en la semana previa a Roland Garros.

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Navone, que atraviesa un gran momento, se impuso por 7-5 y 6-2 luego de una hora y 41 minutos de juego, en una de las mejores victorias de su carrera.

El primer set fue muy parejo y estuvo marcado por varios quiebres en los primeros games. Ambos jugadores llegaron igualados 5-5, hasta que en el undécimo game el argentino logró una ruptura clave para adelantarse 6-5. Luego, con su servicio, cerró la manga inicial.

En el segundo parcial también hubo quiebres desde el arranque, pero Navone logró estabilizar su juego en el cuarto game para ponerse 3-1. Desde ese momento, se mostró firme con su saque y volvió a quebrar en el séptimo juego para encaminar definitivamente el partido.

Con ventaja en el marcador, el oriundo de 9 de Julio sacó para partido y no le tembló el pulso para sellar una victoria de alto impacto ante un rival de enorme jerarquía.

Ruud, actual número 17 del ranking ATP, era una amenaza importante para el argentino. El noruego supo ser número 2 del mundo en 2022 y ganó 12 de sus 14 títulos ATP sobre polvo de ladrillo, superficie en la que es especialista.

Con este triunfo, Navone se metió en una nueva final ATP y este sábado buscará el segundo título de su carrera profesional. Su rival saldrá del cruce entre el kazajo Aleksandr Bublik y el estadounidense Learner Tien.

En caso de levantar el trofeo en Ginebra, el argentino quedará muy cerca del top 30 del ranking mundial y llegará a Roland Garros con un impulso ideal.

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