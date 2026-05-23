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El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 23 de mayo de 2026: la máxima trepará hasta los 20°

Se espera un sábado fresco y con cielo parcialmente nublado.

Hoy 06:50

El fin de semana arrancará con temperaturas frescas en Santiago del Estero. De acuerdo con los datos del SMN, este sábado 23 de mayo la mínima será de 7 grados, mientras que la máxima alcanzará los 18°, en una jornada con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias.

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Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se ubicará entre los 7 y 9 grados, con una sensación térmica cercana a los 8°. Además, se prevén nubes y claros desde las 10, acompañado por vientos leves del sector norte que rondarán los 6 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 15 km/h.

El amanecer está previsto para las 7.55 y el atardecer se producirá a las 18.32. En tanto, la humedad alcanzará el 81%, aunque la visibilidad será óptima, llegando a los 35 kilómetros.

Según el pronóstico extendido, las temperaturas comenzarán a subir lentamente desde el domingo, cuando la máxima llegaría a los 20 grados, anticipando una semana con jornadas agradables y mayor presencia del sol en la provincia.

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