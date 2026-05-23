El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 23 de mayo de 2026: la máxima trepará hasta los 20°

Se espera un sábado fresco y con cielo parcialmente nublado.
El fin de semana arrancará con temperaturas frescas en Santiago del Estero. De acuerdo con los datos del SMN, este sábado 23 de mayo la mínima será de 7 grados, mientras que la máxima alcanzará los 18°, en una jornada con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se ubicará entre los 7 y 9 grados, con una sensación térmica cercana a los 8°. Además, se prevén nubes y claros desde las 10, acompañado por vientos leves del sector norte que rondarán los 6 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 15 km/h.
El amanecer está previsto para las 7.55 y el atardecer se producirá a las 18.32. En tanto, la humedad alcanzará el 81%, aunque la visibilidad será óptima, llegando a los 35 kilómetros.
Según el pronóstico extendido, las temperaturas comenzarán a subir lentamente desde el domingo, cuando la máxima llegaría a los 20 grados, anticipando una semana con jornadas agradables y mayor presencia del sol en la provincia.