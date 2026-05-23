Quimsa va por el primer punto de la serie de semis ante Boca, por la Liga Nacional

La Fusión recibirá este sábado al Xeneize en el estadio Ciudad en el duelo 1 de una serie que promete máxima intensidad entre el mejor equipo de la fase regular y el bicampeón vigente.

Hoy 07:20

Quimsa afrontará este sábado uno de los desafíos más exigentes de la temporada cuando reciba desde las 11.30 a Boca Juniors, en el estadio Ciudad, por el primer juego de las semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/2026. El encuentro contará con transmisión de TyC Sports y marcará el inicio de una serie que aparece como una final anticipada. Además puedes escucharlo por Radio Panorama.

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El equipo santiagueño, dirigido por Lucas Victoriano, llega en un gran momento luego de superar una durísima serie de cuartos de final frente a Instituto, que recién pudo resolver en el quinto partido por 3 a 2. La clasificación ratificó el excelente presente de la Fusión, que terminó como líder de la fase regular y recuperó su mejor versión en el momento más importante del campeonato.

El conjunto santiagueño mostró carácter y jerarquía para sacar adelante una llave muy exigente. Brandon Robinson volvió a ser decisivo en los momentos calientes, mientras que Leonardo Lema sostuvo una enorme regularidad y Tyren Johnson aportó presencia física y soluciones ofensivas claves para inclinar la balanza.

Enfrente estará un rival que llega con paso demoledor. El equipo conducido por Nicolás Casalánguida todavía no perdió en los playoffs y viene de eliminar con autoridad a Oberá, luego de haber dejado atrás a San Martín en la Reclasificación. El Xeneize encontró ritmo ofensivo, profundidad de plantel y una rotación larga que le permite sostener intensidad durante los cuarenta minutos.

Los números reflejan la paridad y el nivel de ambos equipos. Boca fue el conjunto más goleador de los cuartos de final con un promedio de 86 puntos por partido, además de liderar en rebotes y asistencias. Quimsa, por su parte, volvió a destacarse por su eficacia ofensiva y su capacidad para competir desde diferentes registros tácticos.

En el plano individual, Leonardo Lema llega como una de las figuras más completas de la postemporada con promedios de 15,4 puntos y 9,6 rebotes por encuentro. Robinson aporta 16,8 unidades de media, mientras que Johnson suma 10,6. Del lado de Boca, Michael Smith lidera ofensivamente con 18,5 puntos por juego, acompañado por la conducción y experiencia de Santiago Scala y Lucas Faggiano.

La serie también tendrá un fuerte componente histórico. Será la sexta temporada consecutiva en la que Quimsa y Boca se enfrenten en playoffs, consolidando una rivalidad moderna dentro de la Liga Nacional. La Fusión festejó en las semifinales de 2021 y 2022, además de quedarse con las Finales 2023, mientras que el conjunto azul y oro se tomó revancha en las últimas dos temporadas.

Además del peso individual y colectivo, también chocarán dos estilos bien marcados. Quimsa suele sentirse cómodo en partidos más controlados y de posesiones largas, explotando la jerarquía en media cancha. Boca, en cambio, lastima cuando logra correr la cancha, acelerar desde la defensa y encontrar tiros rápidos.

Con planteles largos, figuras de experiencia y antecedentes recientes cargados de tensión, santiagueños y porteños prometen protagonizar una semifinal apasionante en busca del pasaje a la gran definición de la Liga Nacional.

Calendario de la serie

Juego 1

Sábado 23/5

Quimsa vs. Boca

Estadio Ciudad

11.30

TV: TyC Sports

Juego 2

Lunes 25/5

Quimsa vs. Boca

Estadio Ciudad

Horario a confirmar

TV: Básquet Pass

Juego 3

Viernes 29/5

Boca vs. Quimsa

Luis Conde

22.10

TV: TyC Sports

Juego 4

Domingo 31/5

Boca vs. Quimsa

Luis Conde

20.05

TV: DSports

Juego 5

Miércoles 3/6

Quimsa vs. Boca

Estadio Ciudad

Horario a confirmar

Los juegos 4 y 5 se disputarán solamente en caso de ser necesarios.

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