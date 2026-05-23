Cáritas lanzó su Colecta Anual con un llamado solidario a toda la comunidad

Bajo el lema “70 años alentando la esperanza”, la campaña se realizará el 6 y 7 de junio en todo el país para sostener programas de ayuda destinados a familias en situación de vulnerabilidad.

Hoy 08:06

Cáritas Argentina presentó oficialmente su tradicional Colecta Anual, que este año se desarrollará el sábado 6 y domingo 7 de junio bajo el lema “70 años alentando la esperanza”, en coincidencia con el aniversario número 70 de la institución solidaria de la Iglesia Católica.

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La campaña tiene como objetivo reunir fondos para sostener durante todo el año numerosos programas de promoción humana y asistencia social que la organización lleva adelante en distintos puntos del país, especialmente en las comunidades más vulnerables.

Desde la entidad recordaron que Cáritas nació en 1956 con la misión de organizar y ampliar las acciones solidarias impulsadas por las comunidades religiosas en favor de las personas más necesitadas. Con el paso de los años, la organización consolidó una extensa red de ayuda integrada actualmente por más de 40 mil voluntarios distribuidos en 3.500 espacios de trabajo en las 67 diócesis argentinas.

En el marco de esta nueva edición de la colecta, el presidente de Cáritas Argentina y arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Carrara, destacó la importancia de continuar fortaleciendo el compromiso social y comunitario.

Asimismo, invitó a toda la sociedad a sumarse con un aporte económico concreto, remarcando que cada colaboración permitirá mejorar las condiciones de vida de miles de familias y contribuir a “la construcción de una patria de hermanos y hermanas, donde nadie quede afuera”.

Los fondos recaudados serán destinados a programas vinculados a educación, primera infancia, economía social y solidaria, prevención de adicciones, asistencia alimentaria, autoconstrucción de viviendas, integración urbana y ayuda inmediata ante situaciones de emergencia.

Desde Cáritas Diocesana de Santiago del Estero informaron que las donaciones podrán realizarse a través de distintos medios:

Por Mercado Pago: link.mercadopago.com.ar/caritasdiocesanasgo

Por WhatsApp al número: 385936911

Mediante transferencia o depósito bancario:

Cuenta Corriente Banco Nación Argentina

Nº 4990038247

Sucursal 3370

CBU: 0110499220049900382472

CUIT: 30-52092336-1

Alias: DONA.CARITAS.SGO

Además, durante los días de la colecta habrá sobres, alcancías y urnas distribuidas en parroquias, capillas, centros misionales, plazas, avenidas y supermercados para quienes deseen colaborar de manera presencial.

La organización reiteró que la solidaridad de la comunidad resulta fundamental para continuar acompañando a quienes más lo necesitan en un contexto social y económico complejo.