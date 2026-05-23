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Un camión chocó contra un puente en Escobar y provocó su derrumbe

El accidente generó un corte total en ambos sentidos y otro vehículo impactó contra la estructura caída.

Hoy 08:10
Escobar

Un impactante choque provocó el derrumbe de un puente y el corte total de la Ruta 9 a la altura de Escobar, en el kilómetro 50.

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Según las primeras informaciones, ocurrió a las 4.30, cuando un camión que transportaba arena y circulaba mano a Capital Federal perdió el control, se cruzó de carril y chocó contra la estructura de un puente, que terminó desplomándose sobre la calzada.

Como consecuencia del derrumbe, otro camión que circulaba en sentido hacia Escobar también impactó contra los restos de la estructura caída.

Por el accidente, las autoridades dispusieron el corte total en ambas manos de la Ruta 9 mientras trabajan los equipos de emergencia y se realizan las tareas para remover los vehículos y los escombros.

El tránsito presenta importantes demoras en la zona y se recomienda evitar el sector. Hasta el momento no trascendió información oficial sobre personas heridas.

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