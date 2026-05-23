Desbaratan un búnker de droga que funcionaba en un departamento del centro

El operativo permitió secuestrar cocaína, celulares, dinero en efectivo y una balanza de precisión.

Hoy 07:45

Un presunto “dealer VIP” fue detenido durante un importante procedimiento antidrogas realizado en pleno casco céntrico de la ciudad Capital, donde las autoridades descubrieron que operaba desde un departamento ubicado sobre calle Urquiza, entre Buenos Aires y 25 de Mayo.

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El operativo fue concretado por efectivos de la División Antidrogas Río Hondo de la Policía Federal Argentina, en el marco de una investigación impulsada por la Unidad Fiscal de Lucha Contra el Narcotráfico de Capital, a cargo de la fiscal Florencia Torrez Cianferoni.

De acuerdo con las fuentes ligadas a la causa, la pesquisa se inició meses atrás y presentó numerosas dificultades, ya que el sospechoso realizaba maniobras de comercialización de estupefacientes dentro de un círculo reducido y selecto de clientes, integrado presuntamente por personas vinculadas a sectores acomodados de la sociedad santiagueña.

Las tareas investigativas permitieron establecer que el acusado utilizaba su departamento como punto de acopio y distribución de droga, evitando exponerse en la vía pública y restringiendo al máximo el acceso de personas ajenas a su entorno.

Con las pruebas reunidas, el juez de Control y Garantías de Capital, Sergio Mario Guillet, ordenó el allanamiento de la vivienda. Durante el procedimiento, los uniformados irrumpieron en el inmueble y lograron reducir al sospechoso, quien quedó detenido e imputado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737.

En el lugar se secuestró una importante cantidad de clorhidrato de cocaína, elementos utilizados para el fraccionamiento y corte de la sustancia, recortes de nylon para el armado de dosis, una balanza de precisión, teléfonos celulares y dinero en efectivo, considerado de interés para la investigación.

Los investigadores no descartan que el acusado haya mantenido una estructura de venta activa desde hace tiempo y continúan trabajando para determinar si existen otras personas involucradas en la red de comercialización.