El sol brilla en Añatuya: temperaturas agradables para este Sábado 23 de mayo de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables, perfectas para actividades al aire libre. El clima se mantendrá estable en los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy, los añatuyenses podrán disfrutar de un clima soleado que promete mejorar la jornada. Con una temperatura actual de 5 °C y una sensación térmica de 3 °C, es recomendable abrigarse al salir.

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La humedad se encuentra en un 88%, lo que puede hacer que el aire se sienta más fresco en las primeras horas del día. Sin embargo, el sol comenzará a calentar rápidamente, elevando la temperatura a un máximo de 17.4 °C durante la tarde.

El viento, que sopla a 8.6 km/h desde el este, ayudará a mantener la sensación de frescura por la mañana, pero se espera que disminuya a medida que avance el día. Este es un buen momento para salir y disfrutar del aire libre.

Para mañana, el pronóstico indica un nuevo día soleado con una mínima de 7.5 °C y una máxima de 19.8 °C, lo que augura otro día agradable para los añatuyenses.

El lunes, las temperaturas seguirán en ascenso con una mínima de 9.5 °C y una máxima de 21.6 °C, manteniendo la tendencia de clima agradable y soleado en la región. Sin duda, se acercan días perfectos para disfrutar del sol en Añatuya.