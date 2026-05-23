Revelaron el inesperado trabajo que Wanda Nara podría hacer en Turquía

La versión surgió en medio de la polémica por su premio como “Mejor conductora” en los Martín Fierro.

Hoy 07:08

Wanda Nara sigue en boca de todos tras haberse consagrado en los Martín Fierro el lunes pasado. En medio de los rumores de reconciliación con Martín Migueles, se conoció el insólito trabajo que podría aceptar en Turquía ¿y se reaviva el escándalo con Mauro Icardi?

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El encargado de sacar el dato a la luz fue Luis Ventura, el presidente de APTRA, quien reconoció su intención de lanzar un “Martín Fierro de novelas turcas”.

“Estoy negociando para hacerlo antes del año que viene. La conducción la imaginé con Wanda. En Uruguay, por ejemplo, ya le dije a Natalia Oreiro. Buscamos profesionales serios, que cumplan y sean carismáticos. Creo que Wanda queda altamente confirmado que no pasa desapercibida”, se le escuchó decir en el ciclo de streaming Ya fue todo.

En caso de aceptar, la mediática volvería al país donde convivió con su exmarido, que actualmente rehízo su vida con la China Suárez.