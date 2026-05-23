Franco Colapinto afronta la carrera Sprint y la clasificación del GP de Canadá

El piloto argentino tendrá acción este sábado una nueva carrera corta de la Fórmula 1 y buscará avanzar posiciones para acercarse a la zona de puntos. Larga 13º.

Hoy 07:24

Franco Colapinto ya tiene todo listo para disputar este sábado la carrera Sprint y la clasificación del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1, donde finalmente partirá desde la 13.ª posición de la grilla luego de la clasificación disputada en el circuito canadiense.

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El piloto argentino de Alpine buscará aprovechar el ritmo mostrado durante el fin de semana para intentar avanzar lugares en una competencia que suele ofrecer mucha intensidad desde la largada por su corta duración. La Sprint representa una buena oportunidad para ganar terreno y sumar experiencia en un formato que obliga a correr al límite desde la primera vuelta.

Por su parte, su compañero de equipo, Pierre Gasly, no tuvo una buena clasificación y arrancará desde el 19.º puesto. En la parte delantera de la grilla, Mercedes dominó la sesión con el 1-2 de George Russell y Kimi Antonelli, mientras que el campeón del mundo Lando Norris saldrá desde la tercera ubicación.

La carrera Sprint del GP de Canadá comenzará este sábado a las 13:00 de Argentina y tendrá una duración aproximada de 30 a 40 minutos. Este formato, implementado por la Fórmula 1 desde la temporada 2021, se disputa sobre una distancia cercana a los 100 kilómetros y entrega puntos únicamente a los ocho primeros pilotos.

Toda la actividad del fin de semana podrá verse en Argentina por la señal de Fox Sports y también a través de la plataforma Disney+. Además de la Sprint, este sábado se realizará la clasificación para la carrera principal del domingo, programada para las 17:00.

Horarios del GP de Canadá para Argentina

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 13:00 a 14:00

13:00 a 14:00 Clasificación: 17:00 a 18:00

Domingo 24 de mayo