Termas de Río Hondo: Un Sábado 23 de mayo de 2026 con pronóstico soleado y temperaturas en ascenso

Hoy, los termenses disfrutarán de un día mayormente soleado con temperaturas agradables. Las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables para el fin de semana.

Hoy 08:01

En la jornada de hoy, los termenses se despertaron con un clima parcialmente nublado y una temperatura actual de 10.4 °C. La sensación térmica es de 9.5 °C, lo que sugiere que, aunque el sol asome, la brisa puede hacer que se sienta un poco más fresco.

La humedad en Banos, Santiago del Estero, se sitúa en un 76%, lo que indica que el aire es relativamente húmedo. Sin embargo, se espera que esta condición mejore a medida que avance el día, permitiendo que el sol brille con fuerza.

El pronóstico para hoy anticipa un día soleado, con una temperatura mínima de 6.9 °C por la mañana y un máximo que alcanzará los 18.1 °C en horas de la tarde. Este clima será ideal para que los termenses disfruten de actividades al aire libre.

Para el domingo, se prevé que las condiciones se mantengan similares, con un mínima de 7.8 °C y una máxima de 19.7 °C, lo que seguirá favoreciendo el disfrute del sol y la naturaleza en la región.

El lunes también promete ser un día soleado, con mínimas de 9.5 °C y máximas de 19.5 °C. Los termenses pueden esperar un inicio de semana agradable, ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas.