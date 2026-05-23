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La Plata: investigan el ingreso de un adolescente armado a una escuela

El establecimiento notificó a las familias después del episodio y reforzó las medidas de seguridad.

Hoy 07:02

Un adolescente fue armado a una escuela de La Plata y generó preocupación en el entorno educativo y las familias de los alumnos, quienes denunciaron haber sido notificados del asunto horas después del episodio.

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La situación se dio el jueves a la mañana, cuando un estudiante del Colegio Emanuel, ubicado en la localidad de Lisandro Olmos acudió a la institución con un “elemento compatible con un arma de fuego”, según expresaron en un comunicado.

En el texto que fue enviado a las familias, la Cooperativa de Trabajo Colegio Emanuel LTDA explicó que el episodio estuvo relacionado con el “incumplimiento de las normas de convivencia y seguridad escolar”, según informó 0221. Además, remarcaron que el hecho fue abordado rápidamente dentro del establecimiento.

Sin embargo, a pesar de que el episodio ocurrió temprano, un padre de un alumno sostuvo que la notificación oficial llegó varias horas después del incidente: “Ingresó un estudiante armado, turno mañana y nos avisan recién desde la institución a las 16”.

Tras lo sucedido, intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 junto a autoridades policiales. También participaron inspectores de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), quienes supervisaron el procedimiento y las actuaciones realizadas.

Desde la escuela pidieron a las familias reforzar “los espacios de reflexión y diálogo con sus hijos” y destacaron la importancia del respeto por las normas de convivencia. Además, aseguraron que continuarán trabajando para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa.

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