“Hace cuatro meses que está bien”: el hermano de Christian Petersen habló de la salud del reconocido chef

Roberto Petersen dio detalles sobre el cuadro que atraviesa el chef tras el comunicado que emitieron desde el Hospital Alemán, donde permanece bajo observación médica.

Hoy 07:52

Luego del comunicado oficial que difundieron desde el Hospital Alemán sobre la salud de Christian Petersen, el cual dejó más interrogantes que certezas acerca del verdadero cuadro que atraviesa el chef, Roberto Petersen decidió romper el silencio y brindar detalles para intentar llevar tranquilidad.

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Tras indicar el nosocomio únicamente que el cocinero se encontraba bajo cuidados especiales, aunque sin profundizar sobre qué fue lo que realmente le ocurrió ni qué complicación derivó en su internación y permanencia bajo observación médica, comenzaron a surgir ciertas contradicciones respecto a la información que empezó a circular desde su entorno más cercano. La pregunta es: ¿qué le pasa a Christian?

“Chris está en el Alemán solo para regular la medicación cardiológica. Cuando uno regula la medicación, lo hace externamente, no hace falta internarse. Hace cuatro meses que está bien, mejorando de a poco su salud”, indicó su hermano a Luis Bremer, panelista de A la Tarde (América TV).

En el programa, Oliver Quiroz profundizó sobre el tema al dialogar con su productora y precisó: “Está bien, descansando. Entró a hacerse chequeos integrales, sobre todo del corazón”.

Qué dice el parte médico de Chistian Petersen

La salud de Christian Petersen generó una fuerte preocupación en las últimas horas luego de que trascendiera que el reconocido chef permanece internado en el Hospital Alemán. Según revelaron en LAM (América TV), el cuadro habría comenzado tras un episodio delicado que derivó en su ingreso al centro médico.

“Nos aseguran que habría ingresado con alucinaciones. Entró por la guardia y fue derivado directamente al pabellón de psiquiatría”, contó la periodista Pilar Smith en el ciclo conducido por Ángel de Brito.

En medio del hermetismo alrededor de su estado, desde el Hospital Alemán difundieron un comunicado oficial para llevar tranquilidad y explicar cómo evoluciona Petersen. “El paciente se encuentra internado en la unidad de cuidado especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permantente. Está clínicamente estable ”, detallaron.

Además, desde la institución médica explicaron que el chef se encuentra atravesando un tratamiento acorde a las necesidades de su cuadro actual: “Está recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales ”.

Por otro lado, el parte también aclaró que el cocinero continuará bajo estricta observación médica mientras los profesionales monitorean su evolución día a día. “En el marco de su evolución, continuará bajo observación y con ajustes terapéuticos según criterio del equipo tratante, de acuerdo con los protocolos vigentes ”, agrega el comunicado.

Finalmente, el Hospital Alemán remarcó que se mantendrá absoluta reserva sobre la situación clínica del chef y el entorno familiar: “Se preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia ”.