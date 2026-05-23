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Un joven de 24 años murió en el choque entre una moto y una camioneta

El trágico hecho se registró durante los primeros minutos de este sábado en Los Juríes.

Hoy 09:02
Foto de archivo.

Durante los primeros minutos de este sábado se registró un trágico accidente de tránsito sobre la avenida San Martín de la ciudad de Los Juríes, departamento Taboada, donde colisionaron una motocicleta y una camioneta.

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Por causas que son materia de investigación, el violento choque terminó con la muerte del conductor del rodado menor, quien fue identificado como Lucas Flamenco, de 24 años.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 48 y personal de Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro vial.

Las autoridades procuran establecer la mecánica del accidente y las circunstancias en las que impactaron ambos vehículos sobre una de las principales arterias de la ciudad.

El hecho generó conmoción entre vecinos y ocasionales transeúntes que se encontraban en la zona al momento del fatal episodio.

TEMAS Los Juríes Accidente fatal

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