Galarza Fonda volverá a River tras no cumplir los objetivos en Atlanta United

El mediocampista paraguayo no alcanzó el porcentaje de titularidades estipulado en su préstamo y el club estadounidense no estará obligado a ejecutar la compra.

Hoy 09:54

Matías Galarza Fonda regresará a River Plate una vez finalizada su cesión en Atlanta United, luego de que el conjunto de la MLS no cumpliera las condiciones que activaban la obligación de compra del 50% de su ficha.

El mediocampista paraguayo había llegado al fútbol estadounidense en enero de este año a préstamo por seis meses, en una operación que contemplaba un pago obligatorio de tres millones de dólares si alcanzaba el 75% de titularidades durante el semestre. Sin embargo, el objetivo no se cumplió y el volante deberá volver al club de Núñez tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Durante su paso por la MLS, Galarza Fonda fue titular en siete de los once partidos que disputó Atlanta United, mientras que por la US Open Cup integró el equipo inicial en apenas uno de los tres encuentros. Consciente de la situación contractual, el entrenador Gerardo “Tata” Martino decidió no utilizarlo desde el arranque en la derrota por 4 a 0 ante Orlando City, evitando así que el jugador alcanzara el porcentaje requerido.

Aunque todavía resta un encuentro para el cierre del semestre frente a Columbus Crew, el paraguayo ya no tiene posibilidades matemáticas de llegar al mínimo exigido. Además, sus estadísticas tampoco lograron convencer: no convirtió goles ni repartió asistencias en toda su estadía en Estados Unidos, una realidad similar a la que había atravesado previamente en River.

De todos modos, esto no significa que Atlanta United descarte definitivamente su incorporación. En el club norteamericano consideran que River tiene intenciones de desprenderse del futbolista y creen que podrían negociar una transferencia por una cifra inferior a la pactada inicialmente.

La inversión realizada por River en el mediocampista fue importante. En julio del año pasado, el club de Núñez le pagó a Talleres de Córdoba 3,5 millones de dólares por el 70% de su ficha, en una operación que también incluyó otros cinco millones y el pase de Juan Carlos Portillo.

Sin embargo, el ciclo de Galarza Fonda en el Millonario estuvo muy lejos de las expectativas. Disputó apenas 14 partidos, solamente cinco como titular y completó los 90 minutos en dos oportunidades. No marcó goles ni dio asistencias, y terminó perdiendo terreno rápidamente dentro de la consideración del cuerpo técnico.

Los números reflejan el flojo rendimiento del paraguayo: la inversión realizada por River representó un costo cercano a 250 mil dólares por partido disputado, cifra que se eleva aún más si se toma en cuenta la cantidad de minutos jugados. Por eso, la dirigencia buscará recuperar parte del dinero invertido mediante una futura transferencia.