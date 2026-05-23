Así está el ranking para el Mundial de Clubes 2029

Flamengo es, hasta el momento, el único equipo clasificado. Boca, River, Estudiantes, Racing y varios argentinos siguen en carrera por ingresar vía ranking Conmebol.

Hoy 11:00

La Copa Libertadores 2026 entra en una etapa decisiva y, además de la pelea por el título continental, muchos clubes sudamericanos ya comenzaron a mirar de cerca el ranking clasificatorio para el Mundial de Clubes 2029.

Luego de la histórica edición disputada en Estados Unidos en 2025, que tuvo a Chelsea como campeón, la FIFA ya proyecta el próximo torneo ecuménico, que volvería a contar con 32 equipos y mantendría el mismo sistema de clasificación para Sudamérica.

En caso de sostenerse el formato actual, la Conmebol tendrá seis plazas disponibles: cuatro serán para los campeones de la Copa Libertadores entre 2025 y 2028, mientras que las dos restantes se definirán mediante el ranking acumulado durante ese período.

Hasta el momento, Flamengo es el único club sudamericano clasificado gracias a la obtención de la Libertadores 2025. Detrás del conjunto brasileño aparece una lucha cada vez más intensa por los otros cinco lugares disponibles.

El sistema de puntuación continúa siendo el mismo utilizado para el Mundial de Clubes 2025. Los equipos suman tres puntos por victoria, uno por empate y además reciben un bonus de tres unidades por cada fase superada en la Libertadores. Una vez finalizado el ciclo 2025-2028, los dos mejores ubicados del ranking que no hayan ingresado como campeones accederán directamente al torneo.

Sin embargo, existe una limitación importante: ningún país podrá tener más de dos representantes clasificados por ranking. Esa regla podría impactar especialmente en Brasil, ya que si otro club brasileño conquista la Libertadores entre 2026 y 2028, los equipos de ese país que no sean campeones quedarían impedidos de ingresar mediante la tabla acumulada.

Los argentinos que siguen en carrera

Entre los equipos argentinos, el mejor ubicado es Estudiantes de La Plata, que aparece cuarto con 37 puntos. Más atrás se encuentran Racing con 35, Vélez con 24 y River Plate con 23 unidades.

También figuran dentro del ranking Rosario Central e Independiente Rivadavia con 19 puntos, mientras que Central Córdoba de Santiago del Estero suma 14. Más abajo aparecen Platense, Boca Juniors, Lanús y Talleres.

El detalle importante es que algunos clubes argentinos ya no disputan la actual edición de la Libertadores, por lo que dejaron de sumar unidades y podrían perder terreno con el correr de las temporadas.

Ranking Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029