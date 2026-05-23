Impactante video de figura sin cabeza en carretera de Arizona

Un video viral muestra a un motociclista impactando contra una figura sin cabeza en una carretera de Arizona, generando debatidas teorías sobre su origen paranormal o si es una broma elaborada.

Hoy 10:22

Un video viral ha captado la atención de millones de usuarios en internet, mostrando un aterrador momento en el que un motociclista se encuentra con una extraña figura sin cabeza en una carretera solitaria de Arizona, Estados Unidos.

Las imágenes, que parecen sacadas de una película de terror, revelan cómo el motociclista avanza por la ruta cuando sus luces iluminan una silhouette blanca que camina lentamente por el asfalto, lo que provoca un escalofrío colectivo entre los internautas.

El momento culminante del video es el impacto inesperado entre la moto y la figura, que se desvanece o es atravesada en el momento del choque. El motociclista acelera a gran velocidad, huyendo del lugar mientras se escuchan gritos de pánico.

Este suceso ha generado un intenso debate en las redes sociales, dividiendo a los usuarios en tres categorías principales de teorías: la teoría paranormal, que sugiere que se trata de una aparición real; la broma pesada, que plantea que podría ser una persona en un traje diseñado para engañar a las cámaras; y el montaje digital, que apunta a una posible edición profesional para ganar notoriedad.

Los internautas han comenzado a examinar el video cuadro por cuadro, analizando el momento del impacto en busca de pistas sobre su autenticidad. Aunque la identidad del motociclista sigue siendo un misterio, el video ha reavivado el miedo colectivo a transitar por carreteras desoladas durante la noche.

Las leyendas locales sobre accidentes mortales en la zona alimentan aún más la especulación, y la pregunta persiste: ¿es este un fenómeno paranormal o simplemente un truco de cámara excepcional?