Santiago del Estero recibe el VII Torneo Regional del NOA de Maxibásquet femenino

La Madre de Ciudades será escenario de una verdadera fiesta con la participación de 35 seleccionados de toda la región.

Hoy 10:12

El básquet femenino del norte argentino vivirá un fin de semana especial en Santiago del Estero, que albergará el VII Torneo Regional del NOA de Maxibásquet femenino, una competencia que reunirá a 35 seleccionados de diferentes provincias y categorías.

El certamen se desarrollará entre el sábado 23 y el domingo 24 del corriente y tendrá como sedes a los clubes Quimsa, Defensores, Nicolás Avellaneda, Juventud y Belgrano, escenarios que recibirán una intensa actividad durante ambas jornadas.

La competencia contará con cinco categorías: +30, +40, +50, +60 y +70. En +30 participarán cinco equipos; la categoría +40 estará dividida en tres zonas de tres equipos cada una; mientras que en +50 y +60 habrá dos grupos de cuatro seleccionados. En tanto, la divisional +70 tendrá la presencia de tres equipos.

La representación santiagueña tendrá una importante participación en el torneo. Santiago del Estero presentará dos equipos en la categoría +30, uno en +40, dos en +50 y uno en +60, consolidando el crecimiento del maxibásquet femenino en la provincia.

En cuanto a los cuerpos técnicos, Iván Ezequiel Castillo dirigirá al seleccionado +30 Azul, mientras que Ramiro Giménez estará al frente del +30 Rojo. Por su parte, Lucas Alderete conducirá a los equipos de +40 y +50 A. Además, Hugo Fernández será el entrenador del seleccionado +50 B y Diego Llugdar tendrá a su cargo el combinado +60.

Uno de los momentos más importantes del evento será la ceremonia inaugural, programada para el sábado 23 desde las 20 en el estadio Ciudad de Quimsa. El acto contará con la presencia de autoridades provinciales, municipales y dirigentes deportivos, en una celebración que promete reunir a toda la familia del básquet femenino regional.