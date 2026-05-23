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Policiales

Importante operativo antidrogas en Capital: secuestraron cocaína fraccionada para la venta

Además de los estupefacientes, la Policía secuestró más de $86 mil, recortes de nylon y otros elementos utilizados para el fraccionamiento de droga.

Hoy 09:23
Narcomenudeo

La Dirección General de Drogas Peligrosas llevó adelante un allanamiento en una vivienda de la ciudad Capital, en relación a una investigación por presunto narcomenudeo, procedimiento que culminó con el secuestro de estupefacientes y la detención de dos personas.

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La medida, dispuesta por la autoridad judicial interviniente, permitió a los efectivos secuestrar dos fracciones compactas de cocaína y 24 envoltorios preparados para su comercialización, con un peso total de 15,14 gramos

Durante la requisa también se incautó un envoltorio con marihuana, con un pesaje de 6,65 gramos, además de 86.300 pesos en efectivo, suma que sería producto de la actividad ilícita investigada.

Entre los elementos secuestrados figuran seis teléfonos celulares, una tijera y recortes de nylon sin uso, elementos habitualmente utilizados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

Como resultado del procedimiento, fueron detenidos una mujer de 65 años y un hombre de 37 años, quienes quedaron alojados a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.

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