Manchester City ya piensa en la era post Guardiola y apunta a Enzo Maresca

El italiano aparece como el principal candidato para reemplazar a Pep y podría llegar acompañado por un argentino al cuerpo técnico. Además, sueña con sumar a Enzo Fernández.

Hoy 11:35

El ciclo de Pep Guardiola en Manchester City llegó a su fin después de una etapa histórica que transformó al club inglés y dejó una huella imborrable en el fútbol mundial. Mientras el entrenador catalán iniciará una nueva función como embajador global del City Football Group, la dirigencia ya avanzó en la búsqueda de su sucesor y el gran apuntado es Enzo Maresca.

El italiano, que recientemente dirigió al Chelsea, aparece como el principal candidato para asumir en el banco de los Citizens y podría arribar acompañado por un argentino dentro de su cuerpo técnico: Willy Caballero, quien trabajó junto a él en el conjunto londinense hasta comienzos de 2026.

Sin embargo, el proyecto de Maresca no terminaría ahí. El entrenador también tendría el deseo de sumar a Enzo Fernández como una de las caras fuertes de la renovación del plantel. Aunque el mediocampista argentino es una de las figuras del Chelsea y su salida parece muy compleja, el interés existe y seduce dentro del entorno del técnico italiano.

El paso de Maresca por Chelsea dejó números más que positivos. Durante su ciclo dirigió 92 partidos, con 55 victorias, 16 empates y 21 derrotas. Además, logró conquistar el Mundial de Clubes y la Conference League, resultados que terminaron de consolidar su crecimiento como entrenador dentro del fútbol europeo.

La salida de Guardiola marca el cierre de una de las etapas más exitosas en la historia del fútbol inglés. El técnico español conquistó 20 títulos con Manchester City y se convirtió en el entrenador más ganador del club. Entre sus logros más destacados aparecen seis Premier League, una Champions League, tres FA Cup, cinco Copas de la Liga, además del Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa.

El City también rompió numerosos récords durante la gestión de Guardiola. En la temporada 2017/18 alcanzó los históricos 100 puntos en la Premier League y estableció marcas de goles, victorias y diferencia de gol que todavía permanecen vigentes. Más adelante, logró el histórico triplete en la campaña 2022/23 y luego se transformó en el primer club inglés en ganar cuatro ligas consecutivas.

En el comunicado oficial de despedida, el club destacó no solo los títulos obtenidos sino también el impacto cultural y futbolístico que Guardiola dejó en Inglaterra. Además, confirmó que el entrenador continuará vinculado institucionalmente al grupo empresario que controla al Manchester City.

Ahora comenzará una nueva etapa para los Citizens. Y todo indica que Enzo Maresca será el encargado de asumir el enorme desafío de suceder al entrenador más importante en la historia del club.