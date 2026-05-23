Con Independiente adentro, así quedó el cuadro de la Copa Argentina 2026

El Rojo derrotó 2-0 a Unión y se metió entre los 16 mejores del certamen. Atlético Tucumán será su próximo rival tras eliminar a Talleres.

Hoy 09:00

Independiente derrotó 2-0 a Unión y se convirtió en el séptimo clasificado a los octavos de final de la Copa Argentina 2026. Con goles de Santiago Montiel y Matías Gutiérrez, el conjunto de Avellaneda resolvió con autoridad su compromiso de 16avos y ahora tendrá un duro cruce frente a Atlético Tucumán.

El equipo tucumano había dado uno de los grandes golpes de la fase al vencer por 3 a 0 a Talleres de Córdoba, con tantos de Renzo Tesuri, Leonardo Godoy y Nicolás Laméndola. De esta manera, el duelo entre el Rojo y el Decano quedó confirmado como uno de los partidos más atractivos de la próxima ronda.

Hasta el momento, los equipos clasificados a los octavos de final son Independiente, Atlético Tucumán, Platense, Vélez, Gimnasia de La Plata, Midland y Banfield. Además, ya quedaron definidos dos cruces de la siguiente instancia: Banfield-Midland y Atlético Tucumán-Independiente.

Entre los resultados destacados de los 16avos aparece la clasificación de Gimnasia LP, que goleó 3-0 a Acassuso, mientras que Midland sorprendió al eliminar a Deportivo Morón. También avanzaron Vélez, tras vencer a Gimnasia y Tiro, y Banfield, que eliminó por penales a San Martín de Tucumán.

Por su parte, Platense consiguió el pase luego de imponerse desde los doce pasos frente a San Martín de San Juan, en una definición muy pareja tras el empate sin goles en tiempo reglamentario.

La Copa Argentina todavía tiene varios cruces importantes por disputarse en los próximos días. Entre ellos sobresalen los encuentros entre River y Aldosivi, Boca y Sarmiento, además de los duelos de Racing, San Lorenzo y Huracán, que buscarán seguir en carrera rumbo al título.

Clasificados a octavos de final

Independiente

Atlético Tucumán

Platense

Vélez

Gimnasia LP

Midland

Banfield

Cruces confirmados de octavos

Banfield vs Midland

Atlético Tucumán vs Independiente

Resultados de 16avos de final

Acassuso 0 - Gimnasia LP 3

Deportivo Morón 1 - Midland 2

Vélez 2 - Gimnasia y Tiro 0

Banfield 1 (5) - San Martín de Tucumán 1 (4)

Platense 0 (4) - San Martín SJ 0 (2)

Talleres 0 - Atlético Tucumán 3

Unión 0 - Independiente 2

Próximos cruces de 16avos