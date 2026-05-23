Quimsa se quedó con el primer juego de las semis ante Boca en el Ciudad

El elenco de Victoriano se hizo fuerte en casa, se impuso 88 a 76 en el duelo 1 de la serie de la Liga Nacional de Básquet. El próximo lunes 25 desde las 21 se disputará el segundo duelo nuevamente en Santiago.

Hoy 13:42

Quimsa se quedó con el primer punto de la serie de semifinales frente a Boca Juniors tras vencer por 88 a 76 en el Estadio Ciudad, en un partido donde la Fusión supo sostener la ventaja en los momentos clave y cerró con autoridad en el último cuarto.

En el inicio Figueredo y Robinson tomaron la posta en ofensiva para el seis a cero local frente a un Boca errático (0/6 en tiros). Smith y Barreiro levantaron a la visita, pero la Fusión se llevó el primero gracias a Orresta y Ruesga por 22 a 14.

Primero Langston y luego Smith descontaron en el Xeneize, en Quimsa Robinson y Johnson mantuvieron el liderazgo en un pasaje palo a palo. Rumbo al entretiempo los dirigidos por Victoriano encontraron un doble de Figueredo para establecer el 42 a 35.

Meyinsse y Robinson ponían un parcial de seis a cero para que los santiagueños aumenten la ventaja. La visita reaccionó mejorando en ataque con los primeros puntos de Cáffaro y un triple de Barreiro, pero Robinson siguió encendido. Tras unos minutos de gol a gol, Quimsa arriba 65/55 a falta de un cuarto.

Cinco puntos de Robinson asomaron en el lado santiagueño, pero la respuesta de Boca no tardó con efectividad desde el perímetro mediante Faggiano. Cuando Freeman tomó el protagonismo con sus puntos tuvo que salir por faltas, el Xeneize tuvo su último intento con Cáffaro cerca del aro, pero Quimsa lo cerró tomando rebotes ofensivos y seis puntos de Lema para imponerse 88/76 y así adelantarse en la llave de semifinales.

Brandon Robinson brilló con 27 puntos, además Leonardo Lema 12 con 8 rebotes y Jerome Meyinsse 12 puntos. Del otro lado 15 Michael Smith.

La serie continuará el lunes a las 21:30 horas nuevamente en el Estadio Ciudad.

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