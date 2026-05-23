Franco Colapinto finalizó 9º en la carrera Sprint del GP de Canadá

El argentino tuvo un buen inicio de jornada este sábado y desde las 17 afrontará la clasificación.

Hoy 14:02

Calzando neumáticos medios usados durante la sesión clasificatoria, Franco Colapinto realizó una labor sólida terminando 9° al cabo de los 23 giros de la carrera Sprint de Fórmula 1 que se desarrolló en el circuito de Montreal, escenario del Gran Premio de Canadá, y con el Alpine A526 el piloto argentino pudo concretar una escalada que le permitió integrarse al Top10 y cerca de la zona de puntos.

Desde el 13° puesto de la partida, el pilarense fue consolidando superaciones y durante el giro inicial dejó atrás suyo a los Audi de Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, quien en la maniobra se exigió y pisó por fuera de la pista en la zona de las «eses» después de boxes. Tras ello, Colapinto fue por el Williams de Carlos Sainz al cual le «limó» la diferencia y en la séptima vuelta lo rebasó en el frenaje de la primera curva.

Manteniendo un fuerte ritmo, intentó acortar la brecha con el Racing Bulls de Arvid Lindbald quien ocupó el octavo puesto y el último que otorga puntos en la competencia pero esto no fue posible, debido a que los neumáticos mostraban su degradación y con ello debió regular la marcha para mantenerse en pista y completar el recorrido obteniendo además datos para evaluar con miras a la clasificación y carrera dominical.

GANÓ RUSSELL, PERO ¿SE QUEBRÓ SU RELACIÓN CON ANTONELLI EN MERCEDES?

La situación álgida vista en la pista cuando disputaban la vanguardia George Russell y Kimi Antonelli, y con este saliéndose de pista ante la exigencia de provocar una maniobra de superación que provocó algunos roces entre las curvas uno y siete, obligó a Toto Wolff a enviar un claro mensaje radial al italiano para que no pierda los cabales y se enfocara en la carrera Sprint, y mostrando un claro fastidio en el podio posterior.

Todo se produjo en el transcurso del quinto giro, cuando Antonelli se abrió para superar a Russell en el frenaje de la primera curva llegando los autos a rozarse y saliendo el novel italiano hacia la vía de escape para evitar un incidente mayor, cruzando la pista y poniéndose detrás del británico para hacer otro intento en el sector veloz que enlaza después de las eses con la chicana, y al estirar el frenaje por el radio interno siguió de largo y allí además perdió el segundo puesto ante Lando Norris (McLaren).

Russell tomaba una leve ventaja sobre ellos, para administrar las diferencias y concretar el triunfo sabatino, escoltado por su compatriota campeón mundial quien tras hacer un intento por acercarse sobre el tramo final de la competencia debió cuidar la posición ante otro asedio de Antonelli, quien en la última vuelta otra vez se pasó cuando buscaba el espacio en la curva uno, terminando en ese orden la prueba.