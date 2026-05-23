El Gobierno no invitó a Victoria Villarruel al Tedeum del 25 de Mayo y se profundiza la interna

La vicepresidenta no estará en la tradicional ceremonia que se realizará en la Catedral de Buenos Aires.

Hoy 14:18

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dejó a la vicepresidenta Victoria Villarruel afuera de la comitiva oficial que acompañará a Javier Milei a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires el próximo lunes para participar del Tedeum por el 25 de mayo.

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De acuerdo a lo confirmado por fuentes cercanas a la vicepresidenta, la Secretaría General de la Presidencia, que está a cargo de girar las invitaciones, a través del área de ceremonial, no incluyó a Villarruel para el evento por el Día de la Patria.

La decisión de no invitar a la vicepresidenta y titular del Senado es un capítulo más de la interna que mantiene con Karina Milei, enfrentamiento que se inició antes de que la fórmula presidencial de La Libertad Avanza asumiera el Gobierno.

"La invitación al Tedeum del 25 de mayo próximo la cursa formalmente la Secretaría General de la Presidencia a través del área de ceremonial", precisaron desde el Senado y agregaron que "la vicepresidente de la Nación no ha sido invitada".

Lo cierto es que las tensiones se acentuaron durante 2024 y no existe diálogo entre Villarruel y el Presidente. Incluso durante el Tedeum del año pasado quedó reflejada cuando Milei evitó saludar a su vice como así también al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.

Incluso, en esa oportunidad, Villarruel compartió imágenes del evento a través de sus redes sociales, donde se la ve distante de Milei y sonriente junto a efectivos de las fuerzas de seguridad y vecinos que se acercaron a saludarla.

Incluso, en los comentarios de las fotos compartidas en Instagram, seguidores del Gobierno libertario reclamaron a Villarruel que se alinee con el Presidente y que deje de "jugar sucio".

Como es habitual, Villarruel respondió a los mensajes y dejó en claro su posición. "Yo no juego sucio ni por la espalda. Las cosas las digo siempre en la cara, incluidas las críticas", transmitió la titular del Senado.

Las crónicas recuerdan que al ingresar a la Catedral, Milei fue recibido por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pero durante su caminata por el pasillo central, saludó afectuosamente mientras que Villarruel y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quedaron mirando la escena sin recibir el saludo del Presidente.

La imagen se contrapuso con lo ocurrido el año anterior, cuando Villarruel ingresó del brazo del primer mandatario y siendo parte de la comitiva oficial, ambos sonrientes en aquella mañana fría de mayo.

No obstante, Villarruel ya hace tiempo que quedó marginada de la toma de decisiones del Gobierno y mantiene una línea propia en una construcción política con miras a 2027.

En uno de los últimos gestos para marcar su diferencias con la Casa Rosada, la vicepresidenta evitó ir a un homenaje al papa Francisco en la Basílica de Luján para no compartir la foto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.