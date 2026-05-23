Colapinto tras quedar a un paso de los puntos en Canadá: “Me da un poco de bronca”

El piloto argentino finalizó noveno en la Sprint del GP de Canadá tras una gran remontada con Alpine. Además, destacó la mejora del equipo luego de un viernes complicado.

Hoy 14:12

Franco Colapinto volvió a dejar una imagen positiva en la Fórmula 1 tras finalizar noveno en la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá, donde estuvo muy cerca de sumar su primer punto del fin de semana con Alpine.

El piloto argentino largó desde el 13.º puesto en el circuito Gilles Villeneuve y logró avanzar cuatro posiciones gracias a un sólido ritmo de carrera y una estrategia inteligente del equipo francés. Sin embargo, terminó a apenas 1.9 segundos de Arvid Lindblad, quien se quedó con el octavo lugar y el último punto disponible.

Tras la competencia, el pilarense reconoció su fastidio por haber quedado tan cerca de meterse en zona de puntuación, aunque valoró el rendimiento mostrado durante toda la Sprint. “Casi un punto, me da un poco de bronca, pero fue una buena carrera, fue un buen ritmo”, expresó Colapinto luego de bajarse del auto.

La jornada había comenzado de manera complicada para el argentino. Durante la única práctica libre del viernes, un problema eléctrico obligó a Alpine a reemplazar la batería del monoplaza, situación que redujo considerablemente el tiempo en pista antes de la clasificación Sprint.

“Hubo que meterle huevo a la cuestión, fue difícil. Fue un día largo, sin vueltas. Di cuatro en todo el día. No fue lo ideal”, explicó el piloto en conferencia de prensa. A pesar de ese escenario adverso, Colapinto logró clasificarse 13.º y quedó a apenas una décima de ingresar a la SQ3.

En carrera, el argentino debió administrar neumáticos medios usados, mientras varios de sus rivales contaban con compuestos nuevos. Aun así, consiguió mantener un ritmo competitivo, aprovechar incidentes ajenos y escalar posiciones dentro del pelotón.

Además de mostrarse conforme con su actuación personal, Colapinto también destacó el crecimiento del equipo francés. “Creo que estamos bien. Un pasito adelante. Fue una buena carrera, contento con el ritmo. Ahora trabajar en la qualy para volver mejor en la carrera”, señaló.

La Sprint fue ganada por George Russell, mientras que Lando Norris terminó segundo y Andrea Kimi Antonelli completó el podio luego de protagonizar un cierre muy ajustado con el británico.

Ahora, el gran objetivo de Colapinto y Alpine será la clasificación y la carrera principal del domingo, donde buscarán confirmar la mejora mostrada en Canadá y volver a sumar puntos importantes en el campeonato.