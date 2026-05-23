Actores argentinos exigen regulación de la inteligencia artificial en la industria

La Asociación Argentina de Actores y Actrices ha iniciado una campaña en redes sociales para demandar regulaciones sobre el uso de inteligencia artificial en la producción audiovisual, criticando la difusión de réplicas sin consentimiento.

Hoy 15:36

La Asociación Argentina de Actores y Actrices ha lanzado una importante campaña en redes sociales que busca regulaciones sobre la inteligencia artificial en el sector audiovisual, en respuesta a la creciente preocupación por el uso no autorizado de imágenes y voces de los artistas.

Este movimiento ha reunido a destacados actores argentinos, como Ricardo Darín y Guillermo Francella, quienes han expresado su inquietud ante la posibilidad de que la tecnología pueda replicar rostros y voces sin el consentimiento de los artistas. En un video de la campaña, Darín plantea la inquietante pregunta: “¿Pero estás seguro de que soy yo?”, lo que resalta la crisis de autenticidad en la era digital.

La campaña no solo aborda el aspecto artístico, sino que también se adentra en cuestiones económicas, laborales y éticas. Desde el sindicato, se señala que existen herramientas que pueden clonar voces y recrear expresiones faciales, generando actuaciones completas sin el consentimiento de los involucrados en el proceso de filmación.

Un punto central de esta iniciativa es la defensa del derecho de imagen, enfatizando que los intérpretes ven su imagen y voz como herramientas laborales que deben ser protegidas contra usos indebidos. Este tipo de situaciones ya ha generado conflictos similares en Hollywood, donde el uso de la inteligencia artificial ha sido un tema candente.

Asimismo, la campaña también busca fomentar la transparencia hacia el público. La Asociación ha destacado que “el público también tiene derecho a saber si un actor es real o no”, lo que pone de relieve la necesidad de claridad en la representación de los artistas en la pantalla. En otro video, Gustavo Garzón advierte sobre el riesgo de ser engañado por el uso indebido de su imagen.

El debate sobre la inteligencia artificial está afectando a diversas industrias culturales. En Estados Unidos, huelgas de actores y guionistas han exigido protecciones frente al uso de la inteligencia artificial, evidenciando la urgencia de establecer reglas claras y marcos regulatorios.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices no se opone a la tecnología, sino que busca establecer límites que aseguren el consentimiento y la protección de los derechos laborales. La consigna es clara: “Regulemos el uso de la Inteligencia Artificial” para salvaguardar tanto la integridad de los artistas como la confianza del público.