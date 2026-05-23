Victoriano destacó la intensidad de Quimsa tras el triunfo ante Boca: “Dominamos durante 40 minutos”

El entrenador de la Fusión valoró el rendimiento colectivo en la victoria por 88-76 en el primer juego de las semifinales de la Liga Nacional.

Hoy 16:41

Quimsa comenzó con el pie derecho la serie de semifinales de la Liga Nacional de Básquet. La Fusión venció este sábado a Boca por 88-76 en el estadio Ciudad y se adelantó 1-0 en una llave que promete máxima exigencia.

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Tras el encuentro, el entrenador Lucas Victoriano valoró el rendimiento de sus dirigidos y destacó la forma en la que el equipo logró sostener su plan de juego durante todo el partido.

“Considero que dominamos durante 40 minutos como nosotros queríamos y eso para el entrenador y el cuerpo técnico es buenísimo”, expresó el DT de Quimsa luego de la victoria ante el Xeneize.

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Victoriano remarcó que en esta instancia de la temporada la intensidad pasa a ser un factor decisivo, especialmente por la seguidilla de partidos que propone la serie.

“En estos momentos se juegan partidos seguidos y hay que estar al tope en la intensidad. En ese sentido, tuvimos la virtud de jugar con diez jugadores que saben que en cualquier momento pueden definir un partido y nos pueden ayudar a ganar”, señaló.

El entrenador también hizo hincapié en el aporte colectivo de su plantel, una de las claves para que Quimsa pudiera sostener la diferencia y quedarse con el primer punto en casa.

“Estoy muy contento con mis jugadores porque todos aportan lo que esperamos de ellos. Por eso estamos en semifinales y pudimos ganar el primer juego en casa, que no es definitivo, pero sí muy importante”, afirmó.

De cara al segundo partido de la serie, que se disputará el lunes nuevamente en Santiago del Estero, Victoriano fue prudente y dejó en claro que cada encuentro tendrá su propia historia.

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“Todos los partidos son diferentes. Sí espero que sea como el de hoy, donde jugamos bien, siendo inteligentes. Eso me gustó mucho”, indicó.

Por último, el DT reconoció que el equipo todavía tiene aspectos por ajustar, especialmente en defensa, aunque también valoró los méritos del rival.

“Tenemos que corregir algunos detalles defensivos que a veces no sabemos si son fallas nuestras o méritos del rival”, cerró.

Con este triunfo, Quimsa dio el primer paso en la serie ante Boca y buscará volver a hacerse fuerte en el estadio Ciudad para quedar más cerca de una nueva final de la Liga Nacional.