Lázaro Ortíz, el pequeño arquero santiagueño que fue fichado por River y sigue cumpliendo sueños

El pequeño Lázaro Ortiz cumplió uno de sus grandes sueños: fue fichado por River Plate y continuará su camino futbolístico en una de las canteras más importantes del país.

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El arquero, categoría 2017, tiene apenas 9 años y es oriundo de la ciudad de Loreto. Su llegada al Millonario representa un enorme orgullo para su familia y también para el fútbol formativo santiagueño.

Lázaro surgió de la cantera de la escuelita Real FC, de la ciudad de La Banda, institución que sigue aportando jóvenes valores a diferentes clubes del fútbol nacional.

La noticia generó una gran emoción en su entorno. "Mache", su papá, compartió un sentido mensaje en redes sociales para celebrar este importante paso en la carrera del pequeño arquero.

“Mi corazón explota de emoción y orgullo, hijito querido. A casi dos años de tu llegada a este club y a base de mucho sacrificio y constancia, lograste algo maravilloso: tu fichaje en AFA para una de las canteras más prestigiosas del mundo”, expresó.

Además, remarcó la importancia de la fe, el esfuerzo y la humildad en este camino. “Sin Dios en nuestro camino, nada de esto hubiera sido posible. Felicitaciones y a seguir por este camino de mucho sacrificio y, por sobre todo, mucha humildad. Nunca dejes de creer, intentarlo y soñar. Te amo con mi vida, rey”, agregó.

De esta manera, Lázaro Ortiz inicia una nueva etapa cargada de ilusión, con el desafío de seguir creciendo como futbolista y representando a su escuelita y a Santiago del Estero en el Club Atlético River Plate.