El presidente de Bolivia apuntó contra Evo Morales y aseguró que “quiere volver al poder a cualquier costo”

Rodrigo Paz Pereira habló en medio de la crisis que atraviesa el país y vinculó las protestas y bloqueos con sectores que buscan desestabilizar al Gobierno.

Hoy 18:05

Rodrigo Paz Pereira se refirió este sábado a la delicada situación política y social que atraviesa Bolivia y acusó al expresidente Evo Morales de promover acciones desestabilizadoras en medio de las protestas, bloqueos y enfrentamientos que afectan a distintas regiones del país.

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Durante una entrevista televisiva, el mandatario defendió su gestión y sostuvo que la crisis económica y social “no empezó ahora”, sino que Bolivia arrastra problemas estructurales desde hace dos décadas, en referencia a las administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS).

“Estamos en crisis hace 20 años”, afirmó Paz, quien responsabilizó a los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce por la escasez de dólares, combustible y por la caída de la producción energética.

En ese contexto, el presidente boliviano aseguró que existen grupos que no tienen intención de negociar y que buscan profundizar el conflicto mediante cortes de rutas y movilizaciones.

“Han generado movilizaciones desde el Chapare hacia movimientos de bloqueo. No vienen a dialogar, vienen a bloquear y generar daño”, sostuvo.

Además, vinculó directamente al exmandatario Morales con los sectores más radicalizados y aseguró que “quiere volver al poder a cualquier costo”.

Paz también reveló que su gobierno investiga posibles nexos entre las protestas y recursos provenientes del narcotráfico. Según afirmó, existe una “muy alta sospecha” sobre el financiamiento de algunas movilizaciones.

“Hemos atrapado a mucha gente que llevaba recursos económicos y entendemos que estos fondos están vinculados a ilícitos”, expresó.

A pesar de las críticas, el mandatario reconoció que existen sectores sociales con reclamos legítimos acumulados desde hace años, aunque diferenció esas demandas de quienes —según dijo— intentan “romper el proceso constitucional democrático”.

En medio del conflicto, el Gobierno boliviano impulsó junto a la Iglesia Católica, la Cruz Roja y organismos de derechos humanos un corredor humanitario para garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos y combustible a ciudades como La Paz y El Alto.

Según explicó Paz, algunas organizaciones aceptaron flexibilizar los bloqueos para permitir el funcionamiento de ese operativo humanitario.

Además, confirmó que Bolivia recibió asistencia logística internacional para sostener el abastecimiento en las regiones más afectadas. En ese sentido, destacó el apoyo de Argentina, que colaboró con aviones Hércules para montar un puente aéreo entre distintas ciudades bolivianas.

El presidente también agradeció la ayuda de Chile, Brasil y Ecuador, y remarcó que la actual situación representa, a su entender, “un ataque a la democracia”.