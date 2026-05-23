El uso excesivo de filtros en redes sociales complica rescate de joven

Las autoridades alertan sobre el uso de filtros en redes sociales que complicó la identificación de una joven desaparecida en Chiapas, México.

Hoy 19:01

El caso de Grecia “N”, quien fue reportada como desaparecida el pasado 12 de abril en el municipio de Ocozocoautla, ha puesto de manifiesto un problema creciente en la era digital. Las autoridades de Chiapas lograron localizarla gracias a un operativo intensivo, pero enfrentaron desafíos inesperados debido al uso de filtros en las fotografías que complicaron su identificación.

Grecia fue encontrada con vida en una carretera que conecta con la localidad de Jiquipilas. A pesar de que recibió atención médica y se encuentra a salvo, el proceso de búsqueda se vio entorpecido por la discrepancia visual entre su apariencia real y las imágenes editadas que se utilizaron en su ficha de búsqueda.

La controversia surgió cuando se reveló que la fotografía utilizada para el operativo era una imagen de su perfil de Facebook, la cual contenía numerosos filtros digitales que no coincidían con su aspecto actual. Esta situación generó confusión entre los agentes de seguridad y los ciudadanos involucrados en la búsqueda, dificultando la verificación de su identidad en los puntos de control.

El incidente ha suscitado un llamado a la conciencia sobre el uso de imágenes auténticas en redes sociales. Ciudadanos y colectivos de búsqueda instan a las personas a mantener al menos una imagen reciente y sin alteraciones en sus perfiles, especialmente en situaciones de emergencia.

Además, se recomienda a las familias proporcionar fotografías verídicas y actualizadas a las autoridades, evitando aquellas que han sido modificadas con filtros de belleza que alteran las características faciales. Este consejo es crucial para facilitar la identificación en casos críticos.

Como comentaron algunos usuarios en redes sociales, “la imagen digital puede ser muy distinta a la real, y en una situación de vida o muerte, esos segundos de duda para identificar a alguien son cruciales”. Este suceso en Chiapas resalta la importancia de la identidad real sobre las representaciones digitales, especialmente en contextos de emergencia.