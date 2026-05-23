Escándalo en Gran Hermano: dos participantes casi terminan a las piñas y cortaron la transmisión

Tamara Paganini y Luana Fernández protagonizaron un explosivo cruce dentro de la casa y la tensión obligó a la producción a intervenir.

Hoy 20:16

Un momento de máxima tensión se vivió en Gran Hermano luego de que Tamara Paganini y Luana Fernández protagonizaran una fuerte pelea que estuvo a punto de terminar a los golpes dentro de la casa más famosa del país.

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Todo comenzó con una discusión entre Manuel y Tamara por el desorden en una de las habitaciones. La histórica participante de la primera edición del reality reaccionó con gritos y un tono cada vez más agresivo, mientras otros jugadores intentaban entender qué estaba ocurriendo.

En medio del conflicto, Luana Fernández intervino desde la cocina para pedir que dejaran de gritar. Sin embargo, la situación empeoró rápidamente cuando Tamara le respondió de manera violenta: “Vos qué te metés, pelotuda”, lanzó frente a todos.

A partir de ahí, ambas quedaron cara a cara y comenzaron a insultarse delante del resto de los participantes. En uno de los momentos más tensos del cruce, Tamara llegó a repetir varias veces: “Te voy a escupir la cara”, mientras la casa entera quedaba en silencio observando la escena.

La pelea escaló tanto que varios jugadores tuvieron que intervenir para separarlas, mientras otros gritaban intentando calmar la situación. La producción decidió entonces cortar momentáneamente la transmisión en vivo debido al nivel de tensión.

Como era de esperarse, el video del enfrentamiento se volvió viral en redes sociales y generó miles de comentarios en X, donde muchos usuarios aseguraron que se trató de una de las discusiones más fuertes de esta edición.

Sin embargo, algunos fanáticos del programa señalaron que los gritos y los insultos podrían haber formado parte de una dinámica propuesta por la producción para generar tensión entre los participantes nuevos y los históricos.

Más allá de eso, el episodio dejó a la casa completamente revolucionada y volvió a poner a Tamara Paganini en el centro de la polémica por su fuerte personalidad dentro del reality.