Moria Casán se disculpa con Georgina Barbarossa en los Premios Martín Fierro

Moria Casán expresó sus disculpas a Georgina Barbarossa durante la gala de los Premios Martín Fierro, reconociendo el impacto de sus palabras en el pasado.

Hoy 19:14

La gala de los Premios Martín Fierro de Televisión 2026 fue un evento lleno de emociones y sorpresas, donde Moria Casán destacó al revelar que le pidió disculpas a Georgina Barbarossa por cualquier daño que le pudiera haber causado. Esta declaración se produjo en un ambiente de camaradería y reconciliación.

El evento, organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), culminó con la entrega del premio a Guido Kaczka, pero lo que resonó en los medios fue el emotivo abrazo entre Moria y Georgina, junto a Carmen Barbieri, que se convirtió en un símbolo de unidad en la noche.

Mientras Mirtha Legrand acaparaba la atención, fue la conexión entre las dos conductoras la que robó el protagonismo. En su programa, Moria compartió su experiencia: “Sentí que ella se emocionaba. Me parece que las dos nos dijimos ‘te quiero’, pero yo le dije: ‘Sorry si te lastimé’”. Este momento genuino marcó un punto de inflexión en su relación.

La diva continuó, expresando que “cuando nos abrazamos sentí que ella estaba conmovida. Estaba frágil. Para mí el momento fue verdadero, una cosa linda, juntarnos”. Moria enfatizó que su encuentro no fue forzado ni hipócrita, resaltando la importancia de su trayectoria en el entretenimiento argentino.

Georgina Barbarossa, por su parte, también compartió su perspectiva sobre la conversación. Indicó que Moria no usó la palabra 'sorry', sino 'perdón si te lastimé', añadiendo que “te honro, te quiero mucho”. Este matiz es fundamental para entender la profundidad de su reconciliación.

La interacción entre ambas figuras del espectáculo se convierte en un reflejo de un pasado lleno de tensiones, que, a través de este abrazo y estas palabras, parece estar sanando. Muchos espectadores interpretaron este momento como un signo de reconciliación, sin conocer la historia que los une y separa.

El trasfondo de esta relación se remonta a décadas de enfrentamientos mediáticos, especialmente tras los comentarios de Moria sobre las adicciones del fallecido esposo de Georgina, Miguel “El Vasco” Lecuna. Sin embargo, lo que quedó claro en la gala fue el deseo de ambas de dejar atrás viejas rencillas.