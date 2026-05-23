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SANTIAGO DEL ESTERO | 23 MAY 2026 | 14º
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Cientos de santiagueños participaron del intercambio de figuritas del Mundial 2026

El encuentro convocó a fanáticos de todas las edades que se acercaron para completar el álbum del Mundial 2026 y disfrutar de distintas actividades.

Hoy 20:15

La pasión por el fútbol y el Mundial volvió a sentirse fuerte con un multitudinario evento de intercambio de figuritas del álbum del Mundial 2026, realizado en la Municipalidad de la Capital

Durante la jornada, jóvenes y familias se acercaron para completar el álbum, cambiar figuritas repetidas y compartir la emoción mundialista con otros fanáticos.

Además del tradicional intercambio, el encuentro contó con juegos, sorteos y distintas actividades recreativas.

Entre álbumes, búsquedas de “la difícil” y largas mesas repletas de repetidas, la jornada se convirtió en un verdadero punto de encuentro para los amantes del fútbol.

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