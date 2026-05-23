Bolivia: violentos enfrentamientos entre policías y manifestantes por los bloqueos de rutas

Las fuerzas de seguridad intentaron despejar los bloqueos con gases lacrimógenos para permitir el ingreso de alimentos, combustible y oxígeno medicinal hacia La Paz.

Hoy 19:09

Las fuerzas de seguridad de Bolivia se enfrentaron este sábado con manifestantes que mantienen bloqueadas distintas carreteras desde hace casi tres semanas en protesta contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz. El operativo buscó restablecer el tránsito hacia la ciudad de La Paz para garantizar el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles.

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Los incidentes ocurrieron principalmente en El Alto y sobre la ruta que conecta con Oruro. Allí, grupos de manifestantes intentaron reinstalar los bloqueos utilizando piedras, escombros y petardos, mientras que la Policía respondió con gases lacrimógenos para despejar el camino.

El operativo, denominado “Corredor humanitario con banderas blancas”, comenzó durante la madrugada y estuvo integrado por alrededor de 150 vehículos, entre camiones, tractores y autobuses. La caravana avanzó lentamente mientras personal de seguridad retiraba piedras y bloques de cemento acumulados en la ruta.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, encabezó el despliegue y aseguró que el objetivo principal era garantizar el ingreso de productos esenciales a La Paz y El Alto. “Diálogo ante todo y estamos trabajando en conjunto con nuestros policías y militares sin armas letales”, declaró el funcionario.

La situación también afecta el sistema sanitario. El Gobierno boliviano explicó que el operativo busca permitir el traslado de oxígeno medicinal importado desde Perú hacia hospitales públicos, luego de que varios centros médicos suspendieran cirugías y comenzaran a racionar el suministro por la falta de insumos.

Según reportes locales, algunos manifestantes atacaron con piedras parte de la caravana y rompieron los vidrios de uno de los tractores, aunque el convoy continuó avanzando. En paralelo, cientos de policías y militares partieron desde Oruro para intentar abrir la ruta en sentido contrario.

Las protestas son impulsadas por organizaciones campesinas aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del ex presidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia de Paz. En los últimos días, los bloqueos se extendieron a otras regiones del país, como Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.

El Gobierno convocó para este domingo a dirigentes de la Federación de Campesinos de La Paz “Tupac Katari” con el objetivo de abrir una instancia de diálogo, aunque descartó de plano la posibilidad de que el presidente renuncie.