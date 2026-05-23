Manuel Adorni y su esposa gastaron más de $85 millones en tarjetas durante 2025

El promedio mensual de consumos del matrimonio superó los $7 millones, mientras la Justicia analiza si los ingresos declarados alcanzaban para sostener ese nivel de vida.

Hoy 19:36

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti quedaron en el centro de una investigación judicial luego de que trascendiera que durante 2025 realizaron consumos por más de $85 millones con tarjetas de crédito.

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Según los registros financieros analizados por la Justicia, el matrimonio mantuvo un promedio de gastos mensuales cercano a los $7,1 millones, una cifra considerablemente superior al salario bruto que percibía Adorni como funcionario nacional, que rondaba los $3,5 millones mensuales durante gran parte del período investigado.

Los movimientos incluyen consumos realizados con tarjetas VISA, Mastercard y American Express, además de pagos efectuados mediante débitos automáticos desde cuentas bancarias del matrimonio. Pese al volumen de gastos, ambos figuraban en “Situación 1 - Normal” dentro de la Central de Deudores del Banco Central, es decir, sin atrasos ni mora.

La investigación no se centra en una posible deuda impaga, sino en determinar el origen de los fondos utilizados para sostener esos niveles de consumo. Los investigadores buscan establecer si los ingresos declarados por la pareja eran compatibles con el movimiento financiero registrado.

Uno de los datos que más llamó la atención fue que en varios meses el matrimonio llegó a pagar cifras que duplicaban el ingreso mensual del funcionario. En octubre de 2025, por ejemplo, afrontaron pagos cercanos a los $9,7 millones en tarjetas.

Los registros también muestran un cambio en el perfil de consumo desde que Adorni ingresó al Gobierno nacional en diciembre de 2023. A partir de entonces aparecieron gastos vinculados a viajes internacionales, operaciones inmobiliarias y refacciones de propiedades.

En paralelo, Bettina Angeletti figuró durante buena parte de 2025 como monotributista, aunque posteriormente se inscribió como autónoma ante ARCA. La Justicia analiza si su actividad declarada resulta compatible con el nivel de gastos detectado.

Otro de los puntos bajo análisis son las erogaciones vinculadas a un country privado y distintos consumos familiares que no aparecían reflejados directamente en las tarjetas, como el pago de la cuota escolar de sus hijos.

Los informes financieros también revelaron que la pareja no tomó créditos hipotecarios ni personales dentro del sistema bancario tradicional, aunque sí aparecen compromisos privados vinculados a operaciones inmobiliarias.

Con el levantamiento de los secretos fiscal y bancario, la causa avanza ahora sobre la reconstrucción patrimonial completa de Adorni y su entorno familiar para determinar si existió un desfasaje entre los ingresos declarados y el nivel de vida registrado en los últimos años.