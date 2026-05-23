Franco Colapinto tuvo una gran clasificación y largará 10º en el GP de Canadá

Franco Colapinto volvió a tener una actuación destacada en la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine finalizó en el décimo puesto de la clasificación del Gran Premio de Canadá, correspondiente a una nueva fecha de la temporada 2026.

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A bordo del Alpine A526, el pilarense completó una sólida labor en el circuito Gilles Villeneuve, ubicado en la Isla de Notre Dame, en Montreal, y logró meterse entre los diez mejores de la qualy.

Colapinto registró una vuelta de 1m13s697 en el último tramo clasificatorio, un tiempo que le permitió asegurarse el décimo lugar de partida para la carrera principal de este domingo.

El argentino volvió a mostrarse firme y, además, superó por cuarta vez consecutiva a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien quedó eliminado en la Q2 y ocupó el 14° puesto.

La clasificación fue dominada por George Russell, de Mercedes, quien se quedó con la pole position después de arrebatarle el primer lugar a su compañero Kimi Antonelli en el cierre de la sesión.

Colapinto supo aprovechar los nuevos elementos aerodinámicos que Alpine llevó para este Gran Premio, desarrollados por el equipo de Enstone y evaluados durante las distintas actividades del fin de semana. Las mejoras le permitieron encontrar una configuración más competitiva para el trazado canadiense.

Durante la clasificación, el argentino utilizó seis juegos nuevos de neumáticos blandos y mostró un rendimiento constante en los tres cortes. En la Q1 marcó 1m14s466, ubicándose 13° y superando a Gasly por 232 milésimas.

En la Q2 mejoró su registro con un tiempo de 1m13s857, lo que le permitió avanzar al último segmento clasificatorio. Allí volvió a bajar su marca y cerró la jornada con el 1m13s697 que lo dejó décimo.

La carrera principal se disputará este domingo y podría tener un condimento extra: el pronóstico indica un 40% de probabilidad de lluvia, por lo que Alpine podría verse obligado a ajustar nuevamente la configuración del auto.

Con este resultado, Colapinto largará desde el top ten y buscará aprovechar su buen momento para volver a sumar puntos en una temporada en la que sigue consolidándose dentro de la máxima categoría.