Bombazo en Racing: Gustavo Costas dejó de ser el entrenador

Tras un semestre para el olvido, la dirigencia decidió ponerle fin al ciclo del DT.

Hoy 19:04

Gustavo Costas dejó de ser el entrenador de Racing. La decisión se conoció este sábado y puso fin a un ciclo cargado de pasión, logros importantes y un desgaste que se profundizó durante el último semestre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La salida se dio con una cuota de sorpresa, más allá de los malos resultados que venían golpeando al equipo y debilitando la continuidad del entrenador. Incluso, el plantel había realizado la práctica de la mañana sin señales claras de que el desenlace fuera inminente.

Finalmente, fue el propio presidente de Racing, Diego Milito, quien le comunicó a Costas la decisión de interrumpir el vínculo, pese a que todavía quedaban dos partidos por delante antes del parate.

El ciclo de Costas tuvo una fuerte identificación con el club y con los hinchas. Su conducción estuvo marcada por una impronta pasional y por momentos exitosos, aunque en los últimos meses el equipo perdió regularidad y entró en una racha negativa que terminó acelerando su salida.

La eliminación internacional y el bajón futbolístico del semestre fueron factores determinantes para que la dirigencia tomara la decisión de cerrar la etapa antes del receso.

De esta manera, Racing deberá encarar los próximos compromisos con un nuevo escenario deportivo y comenzar a definir quién se hará cargo del plantel en una etapa clave para reorganizar el proyecto futbolístico.