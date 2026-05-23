Messi sorprendió hablando en inglés en el videoclip oficial del Mundial 2026 junto a Shakira

El capitán argentino apareció en “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa del Mundo, y revolucionó a los fanáticos con una breve frase en inglés.

Hoy 18:43

A poco más de dos semanas del comienzo del Copa Mundial de la FIFA 2026, Shakira lanzó oficialmente el videoclip de “Dai Dai”, el tema elegido como canción oficial del torneo, y una de las grandes sorpresas fue la participación de Lionel Messi hablando en inglés.

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El capitán de la Selección argentina aparece durante unos segundos en el video y pronuncia la frase “We are ready” (“Estamos listos”), algo que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

La escena llamó especialmente la atención porque, a lo largo de su carrera, Messi evitó hablar públicamente en otros idiomas. Incluso, en distintas entrevistas reconoció que le daba vergüenza hacerlo y que lamentaba no haber estudiado idiomas cuando era más joven.

El videoclip reúne además a varias figuras internacionales que estarán presentes en la próxima Copa del Mundo, entre ellas Kylian Mbappé, Luis Díaz, Vinícius Júnior, Rodri, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian Pulisic, Harry Kane y Erling Haaland.

Tras el estreno, la repercusión en redes sociales fue inmediata y el breve fragmento de Messi hablando en inglés se convirtió en uno de los momentos más comentados por los fanáticos del astro argentino.

Con “Dai Dai”, Shakira vuelve a tener un rol central en una Copa del Mundo. La artista colombiana ya había marcado otros mundiales con canciones icónicas y, en esta oportunidad, apostó por una mezcla de ritmos latinos y africanos en una propuesta multilingüe y global.

Además, recientemente se confirmó que la cantante encabezará junto a Madonna y el grupo surcoreano BTS el primer show de medio tiempo en una final de la FIFA, programado para el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.