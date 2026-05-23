Cómo usar el freezer para conservar tus alimentos de manera efectiva

Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, el desperdicio de alimentos es un problema significativo que afecta al 30% de la producción total. Saber cómo congelar bien los alimentos es una habilidad esencial para reducir este desperdicio.

Hoy 18:02

El freezer es una herramienta invaluable en las cocinas argentinas, ya que permite conservar los alimentos de manera segura y prolongar su vida útil. Sin embargo, no todos los productos se congelan igual, y es importante seguir ciertas pautas para asegurarse de que los alimentos mantengan su calidad y frescura.

El primer paso para una correcta congelación es preparar los alimentos adecuadamente. Esto incluye lavar, pelar y, en algunos casos, blanquear frutas y verduras antes de congelarlas. Blanquear, que consiste en cocinar rápidamente los alimentos en agua hirviendo, detiene las enzimas que pueden causar pérdida de sabor y color.

Además, es fundamental empacar los alimentos en porciones adecuadas. Utilizar bolsas herméticas o recipientes aptos para freezer ayudará a evitar la formación de cristales de hielo y quemaduras por congelación, que pueden arruinar la textura y el sabor de los alimentos.

Es recomendable etiquetar cada envase con la fecha de congelación y el tipo de alimento, ya que la rotación de los productos es clave para evitar que se queden demasiado tiempo en el congelador. La mayoría de los alimentos se pueden conservar en el freezer entre 3 y 12 meses, dependiendo del tipo.

Otro consejo útil es enfriar los alimentos antes de congelarlos. Introducir comida caliente en el freezer aumenta la temperatura del aparato, lo que puede afectar a otros productos y a la eficiencia energética del mismo. Dejar que los alimentos se enfríen a temperatura ambiente es una buena práctica.

Por último, es importante recordar que no todos los alimentos se congelan bien. Algunos productos, como los lácteos o los alimentos fritos, pueden perder su textura y sabor al ser congelados. Investigar y seguir guías específicas para cada tipo de alimento puede ser de gran ayuda.

Aprender a congelar correctamente los alimentos no solo ayuda a reducir el desperdicio, sino que también permite a las familias argentinas ahorrar dinero y disfrutar de comidas caseras en cualquier momento. Implementar estas técnicas en la cocina es un paso hacia un consumo más responsable y sostenible.